Представлен хромбук Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise

Компания Dell пополнила ассортимент топовых хромбуков моделью Latitude 7410 Chromebook Enterprise, которая выполнена в двух форм-факторах: обычного ноутбука и ноутбука-трансформера. Новинки характеризуется чипами Intel 10-го поколения вплоть до 4-ядерного процессора Core i7 (Comet Lake), 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, (первая версия имеет опцию 4K-экрана с яркостью 400 кд/м2 и поддержкой стилуса), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD на 512 ГБ, портом microSD, модулем Wi-Fi 6 (802.11ax), двумя портами USB-C, двумя портами USB, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом и слотом для SIM-карты (опция с поддержкой LTE). Ноутбук уже доступен для покупки по цене от 1300 долларов.