Представлен хромбук Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise

Компания Dell пополнила ассортимент топовых хромбуков моделью Latitude 7410 Chromebook Enterprise, которая выполнена в двух форм-факторах: обычного ноутбука и ноутбука-трансформера. Новинки характеризуется чипами Intel 10-го поколения вплоть до 4-ядерного процессора Core i7 (Comet Lake), 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 300 кд/м2, (первая версия имеет опцию 4K-экрана с яркостью 400 кд/м2 и поддержкой стилуса), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe SSD на 512 ГБ, портом microSD, модулем Wi-Fi 6 (802.11ax), двумя портами USB-C, двумя портами USB, интерфейсом HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом и слотом для SIM-карты (опция с поддержкой LTE). Ноутбук уже доступен для покупки по цене от 1300 долларов.

Комментарии и отзывы Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Новости:
Смартфон Oukitel WP6 получил дешевую версию

Китайский бренд Oukitel представил новую версию смартфона Oukitel WP6, который вышел весной в версии с 6 ...
Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 российских пользователей Poco F2 P...
ASUS ROG Phone III официально представят 22 июля

Компания ASUS официально представить игровой смартфон ROG Phone III 22 июля в 17:00 по московскому времен...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9Обзор ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI). Материнская плата под разгон для Core i7 и Core i9
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIRЛучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Apple увеличила квартальную прибыль на 1...
Apple увеличила квартальную прибыль на 1На этой неделе компания Apple обнародовала квартальный отчет о доходах. Многие люди бы подумали, что прод...
Samsung Galaxy M01s окажется копией Gala...
Samsung Galaxy M01s окажется копией GalaВ разделе Console на Google Play обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не бы...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный ви...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный виПродолжая изучение модельной линейки актуальных видеорегистраторов iBOX в центре внимания сегодня Spectr ...
NVIDIA планирует приобрести британского ...
NVIDIA планирует приобрести британского NVIDIA проявила интерес к британскому чип-дизайнеру ARM. NVIDIA обратилась к SoftBank, материнской компан...
Смартфоны на топовом Qualcomm Snapdragon...
Смартфоны на топовом Qualcomm SnapdragonQualcomm анонсировала улучшенную версию своей текущей мобильной платформы Snapdragon 865, который способн...
Компания AZIO выпустила комплект перифер...
Компания AZIO выпустила комплект периферAZIO KM535 это антимикробная и водонепроницаемая мышь и клавиатура. Комплект AZIO KM535 обработан антимик...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. Видеорегистр...
Обзор Roadgid X8 Gibrid GT. ВидеорегистрСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Roadgid, которая не перестает...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с ...
Игровой монитор ASUS ROG Swift PG329Q с Компания ASUS анонсировала 32 дюймовый игровой монитор ROG Swift PG329Q с матрицей Fast IPS. ...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OP...
Представлен ПК-корпус Chieftec CW-01B-OPКомпания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CW-01B-OP, которая ориентирована на...
Huawei C5 10 2020 готовится к релизу...
Huawei C5 10 2020 готовится к релизуНа рынке планшетных компьютеров уже достаточно длительное время нет особой конкуренции, так как компания ...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9e...
Лучший чехол для Xiaomi Mi CC9eВыбрать чехол для Xiaomi Mi C...
Abkoncore C710S для новых видеокарт...
Abkoncore C710S для новых видеокартНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует вы...
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампаОбзор LEXAND LUV-2000. Ультрафиолетовая лампа
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor