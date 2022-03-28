Представлен iQOO U5x с процессором Snapdragon 680

iQOO представила iQOO U5 в декабре с возможностью подключения 5G и процессором Snapdragon 695, а сегодня компания выпустила модель «x», которая не поддерживает сети 5G, и стоит дешевле.

iQOO U5x оснащен процессором Snapdragon 680, загружает OriginOS Ocean на базе Android 11 и имеет два варианта оперативной памяти — 4 ГБ и 8 ГБ. Смартфон поставляется с 128 ГБ встроенной памяти, а также имеет слот для карт памяти microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 1 ТБ. U5x оснащен 6,51-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры, а на задней панели смартфона расположен модуль с двумя камерами — 13-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной макросъемкой.

iQOO U5x оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и разъемом для наушников 3,5 мм. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, заряжаемая через порт microUSB мощностью до 10 Вт. Модель iQOO U5x с 4 ГБ/128 ГБ стоит 140 долларов, а версия с 8 ГБ/128 ГБ стоит 170 долларов.