Представлен игровой 4K-монитор MSI G321CUV

Компания MSI представила изогнутый геймерский монитор G321CUV, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 2500:1, временем отклика в 4 мс, кадровой частотой 60 Гц, 78% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 103% охватом sRGB, технологией Night Vision для лучшего отображения темных участков, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, одним интефейсом DP 1.2 и двумя HDMI 2.0, разъемом USB 3.1 Type-C, концентратором USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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