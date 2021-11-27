Представлен игровой 4K-монитор MSI Optix MAG281URV

Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG281URV, который получил 27,9-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется сертификацией VESA HDR Display 400, пиковой яркостью 400 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, 97,58% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 122,54% sRGB, двумя разъемами HDMI 2.0, одним Display Port 1.2a, концентратором USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, регулируемой подставкой, поддержкой технологий Night Vision для лучшего отображения тёмных участков и Less Blue Light Premium для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG281URV
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