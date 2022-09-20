Представлен игровой 4LED-проектор BenQ TH690ST

Компания BenQ пополнила ассортимент короткофокусных проекторов моделью TH690ST, которая создана по технологии 4LED. Речь идет о светодиодном проекторе с дополнительным синим светодиодом в 3LED системе, что увеличивает яркость примерно на 10% в сравнении с 3LED-проектором.

Новинка также характеризуется разрешением 1080р, поддержкой HDR, формированием 100-дюймового изображения со 150 см или 150 дюймов с 230 см, задержкой ввода 8,33 мс, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 2300 люмен ANSI, игровым режимом, 84% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 98% охватом Rec. 709, аудиосистемой treVolo с 5-Вт стереодинамиками, разъемами HDMI 2.0b и USB Type-A, размерами 312:110:246 мм, массой 3,1 кг и сроком службы источника света около 30 тысяч часов. Цена и дата начала продаж проектора пока не раскрываются.
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