Представлен игровой ПК ASUS TUF Gaming TM500

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью начального уровня TUF Gaming TM500, которая основана на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 260 с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинка также характеризуется дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 или более производительным AMD Radeon RX 9060 XT 16GB, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, слотами для одного твердотельного накопителя формата M.2 и двух накопителей SATA III, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, блоком питания мощностью 33 Вт и одним портом USB-C на передней панели. Цены на конфигурации и дата начала продаж пока не раскрываются.