Представлен игровой монитор AOC AG274QXM с технологией Mini-LED

Компания AOC представила монитор AG274QXM с Mini-LED подсветкой. AOC AG274QXM - 27-дюймовая модель с разрешением WQHD (2560 x 1440). Частота обновления IPS-экрана 170 Гц, время отклика 1 мс.

Монитор AOC AG274QXM совместим с VESA DisplayHDR 1000. 10-битная панель обеспечивает цветовой охват со 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3 и Delta-E <2. В мониторе есть два встроенных динамика мощностью по 5 Вт с поддержкой DTS. Подставка монитора оснащены RGB-подсветкой. На задней панели есть два разъема HDMI 2.0, один разъем DisplayPort 1.4, концентратор USB 3.0 и порт USB-Type C с альтернативным режимом DisplayPort и мощностью 65 Вт.

На данный момент монитор AOC AG274QXM доступен только в Китае. Цену компания не сообщает.