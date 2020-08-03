Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG279QL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG279QL1A, которая получила 27-дюймовую IPS-панель. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, сертификацией DisplayHDR 400, максимальной яркостью 400 кд/м2, технологией ELMB (Extreme Low Motion Blur) для уменьшения размытости, Adaptive-Sync для плавности игрового процесса, 125% охватом цветовой палитры sRGB, 95% охватом DCI-P3, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, фирменными средствами GamePlus, технологиями Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light для зашиты глаз пользователя, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.2, 2-Вт стерефоническими динамиками и гибко регулируемой подставкой.