Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG28UQL1A

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG28UQL1A, одной из особенностей которого является наличие интерфейса HDMI 2.1. Он позволит сполна насладиться качеством картинки на игровых консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Новинка также характеризуется 28-дюймовой панелью с 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 400, узкими раками с трёх сторон, а также V-образной подставкой. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются. Отметим, что в рамках выставки CES 2021 компания ASUS представила еще один монитор с интерфейсом HDMI 2.1 – PG32UQ.