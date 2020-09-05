Представлен игровой монитор ASUS VG245HEY

Компания ASUS представила игровой монитор VG245HEY, который получил 24-дюймовую TN-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется временем отклика 0,6 мс, технологией AMD FreeSync для плавного геймплея, частотой обновления изображения 75 Гц, фирменным набором игровых средств ASUS GamePlus, яркостью 250 кд/м2, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 и 160 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC, 2 Вт стереофоническими динамиками, двумя цифровыми интерфейсами HDMI и одним аналоговым D-Sub, 3,5 мм разъемом и подставкой для регулировки угла наклона монитора. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.