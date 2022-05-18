Представлен игровой монитор Acer Predator XB273K LV

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Predator XB273K LV, которая станет доступна для покупки в третьем квартале этого года по цене в 850 евро. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 0,5 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, сертификациями VESA DisplayHDR 600 и TÜV Rheinland Eyesafe, точностью цветопередачи Delta E<1, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним USB Type-C, KVM-переключателем, четырьмя портами USB Type-A и четырьмя USB Type-B, а также регулируемой подставкой.