Представлен игровой монитор Alienware AW3420DW

Компания Alienware представила игровой монитор AW3420DW, который выделяется прежде всего своим дизайном. Новинка характеризуется 34-дюймовой изогнутой IPS-матрицей с разрешением 3440:1440 пикселей, поддержкой кадровой частоты 120 Гц из-за технологии NVIDIA G-Sync, поддержкой технологии Nano Color, которая подразумевает охват цветового пространства DCI-P3 – 98%, sRGB – 134,5%, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB-C, четырьмя портами USB 3.0, подсветкой AlienFX и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 1500 евро.