В России представлен монитор Acer Nitro KG273UW2

На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2. Он предлагает высокую скорость, чёткую картинку и универсальность для игр и ежедневных задач. Диагональ 27 дюймов и QHD-разрешение обеспечивают баланс между качеством изображения и нагрузкой на видеокарту, что подходит для киберспорта и современных игр.

Матрица 27”, IPS, 2560 x 1440

Частота обновления: 240 Гц (DP), 144 Гц (HDMI)

Минимальная задержка: 0,5 (GTG)мс

Яркость: до 250 кд/м²

Поддержка AMD FreeSync Premium

Ультратонкий корпус: толщина всего 7.2 мм

Широкий цветовой охват: sRGB 99%

Прочие особенности: 2 х HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2 х 1 Вт, поддержка VESA 75 х 75 мм, подставка с регулировкой наклона

Монитор из серии Nitro KG3 предназначен для динамичных игр с быстрым откликом. Стильный дизайн с тонкими рамками ZeroFrame подчеркивает игровой характер, сохраняя универсальность для офисного использования.