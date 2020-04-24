Представлен игровой монитор GIGABYTE G27FC

Компания GIGABYTE представила геймерский монитор G27FC, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 12 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и 120% охватом цветового пространства sRGB, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 1.4 и одним DisplayPort 1.2, двумя разъёмами USB 3.0, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, системой Black Equalizer, средств GameAssist, а также технологий Flicker-Free и Low Blue Light.