Представлен игровой монитор Iiyama G-Master GB3466WQSU Red Eagle

Компания Iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью G-Master GB3466WQSU Red Eagle, которая предназначена для самых требовательных геймеров. Новинка характеризуется 34-дюймовой вогнутой VA-матрицей с радиусом кривизны 1500R, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, яркостью 400 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, временем отклика матрицы 1 мс, частотой обновления 144 Гц, технологией FreeSync Premium Pro для плавной игры, системами Blue Light Reducer и Flicker Free, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, стереофоническими динамиками по 3 Вт, двумя интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort, концентратором USB 3.0 и регулируемой подставкой. Цена монитора пока не сообщается.