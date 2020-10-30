Представлен игровой монитор Iiyama G-Master Red Eagle G2466HSU-B1

Компания Iiyama пополнила ассортимент игровых мониторов G-Master Red Eagle моделями G2466HSU-B1 и GB3266QSU-B1, которые получили изогнутые VA-панели. Младшая модель характеризуется диагональю 23,6-дюйма, радиусом кривизны 1500R, разрешением Full HD, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 250 кд/м2. Модель GB3266QSU-B1 отличается радиусом кривизны 1800R, диагональю 31,5-дюйма, разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 400 кд/м2. Обе модели характеризуются контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологиями Blue Light Filter и Flicker Free, стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI и DisplayPort, концентратором USB, а также технологией Adaptive Sync для большей плавности геймплея.