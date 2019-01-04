Представлен игровой монитор LG UltraGear 27GL850G

Компания LG представила игровой монитор UltraGear 27GL850G, который получил 27-дюймовую Nano IPS-панель с разрешением WQHD (2560:1440 пикселей). Новинка также характеризуется статической контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, охватом 98% цветового пространства DCI-P3, поддержкой частоты обновления 160 Гц и технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync, интерфейсами DisplayPort и HDMI, двумя портами USB 3.0 с поддержкой быстрой зарядки, разъемом для наушников и регулируемой подставкой. К сожалению, цена и дата начала продаж монитора пока не называются.