Представлен игровой монитор MSI MEG 342C QD-OLED

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов изогнутой моделью MEG 342C QD-OLED, которая получила 34-дюймовую панель Samsung QD-OLED с подсветкой на квантовых точках. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 21:9, разрешением 3440:1440 пикселей, кадровой частотой 175 Гц, временем отклика 0,1 мс, пиковой яркостью 1000 кд/м2, точность дельта Delta E ≤ 2, 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3, 97,8% Adobe RGB и 139,1% sRGB, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, функции PiP/PbP, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, KVM-переключателем, USB-хабом, интерфейсом USB Type-C с альтернативным режимом DispalyPort и RGB-подсветкой. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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