Представлен игровой монитор MSI Optix G241

Компании MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G241, которая предназначена для работы в составе игровых систем. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 1920:1080 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 250 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 1000:1 и 100 000 000:1, 95% охватом цветового пространства DCI-P3 и 128% охватом пространства sRGB, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 1.4b, а также энергопотреблением в пределах 25 Вт.