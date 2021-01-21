Представлен игровой монитор MSI Optix G241V E2

Компания MSI представила монитор Optix G241V E2, который ориентирован на требовательных геймеров. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920:1080 точек, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 75 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного отображения игрового процесса, 81,2% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 102,4% охватом sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, функцией Night Vision для лучше видимости тёмных участков, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, интерфейсами Display Port 1.2a и HDMI 1.4, аудиогнездом, а также системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.