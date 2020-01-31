Представлен игровой монитор MSI Optix G27CQ4

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G27CQ4, которая предназначена для использования в составе игровой системы. Новинка характеризуется 27-дюймовой VA-матрицей, радиусом кривизны 1500R, разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 92% охватом цветового пространства DCI-P3, 115% охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавного игрового процесса, интерфейсами DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0b, а также технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.