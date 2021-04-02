Представлен игровой монитор MSI Optix MAG245R

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix MAG245R, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика в 1 мс, яркостью 250 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 94,6% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 127,7% охватом sRGB, технологией NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, функциями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, технологией Night Vision для лучшего отображения темных участков изображения, подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию, многоцветной подсветкой Mystic Light, двумя интерфейсами HDMI 1.4, одним разъемом DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников и концентратором USB.