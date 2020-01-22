Представлен игровой монитор MSI Optix MAG272CQR

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделями Optix MAG272CQR, Optix MAG272CR и Optix MAG272CRX с 27-дюймовыми изогнутыми VA-матрицами. Все новинки характеризуются радиусом кривизны 1500R, временем отклика в 1 мс, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Монитор Optix MAG272CQR получил разрешение 2560:1440 точек (WQHD), частоту обновления 165 Гц, 90% охват цветового пространства DCI-P3 и 100%охват цветового пространства sRGB.

Модели Optix MAG272CR и Optix MAG272CRX имеют разрешение 1920:1080 пикселей, частоту обновления 165 Гц и 240 Гц, а также 90%/120% и 89%/113% охват пространств DCI-P3/sRGB. Также отметим поддержку технологии AMD FreeSync для плавности игрового процесса, Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах, фирменную подсветку Mystic Light, интерфейсы DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b и концентратор USB. Модели Optix MAG272CR и Optix MAG272CRX также получили разъем USB Type-C. Цена и дата начала продаж мониторов пока не сообщаются.