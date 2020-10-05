Представлен игровой монитор MSI Optix MAG274

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG274, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом пространства sRGB, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии Night Vision для более качественного отображения ночных сцен, технологий Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним интерфейсом Display Port 1.2a, двумя HDMI 2.0b, коннектором USB Type-C, двумя портами USB 2.0 Type-A и одним USB 2.0 Type-B, а также стандартным аудиогнездом.