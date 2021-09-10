Представлен игровой монитор MSI Optix MEG381CQR Plus

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MEG381CQR Plus, которая получила 37,5-дюймовую вогнутую IPS-панель с разрешением 3840:1600 пикселей. Новинка также характеризуется пиковой яростью 600 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем реакции пикселя 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали 178°, кадровой частотой до 175 Гц, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Ultimate для более плавного геймплея, 96,2% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 128,7% охватом sRGB, сертификацией HDRDisplay 600, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DP 1.4, трёхпортовым концентратором USB 3.2 Gen1, аудиогнездами, RGB-подсветкой, креплением для камеры, а также некой концепцией Human-Machine Interface, которой пока не было дано внятного объяснения. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.