Представлен игровой монитор MSI Optix MPG341CQR

Компания MSI представила в рамках выставки CES 2019 монитор Optix MPG341CQR, который ориентирован на геймеров и стримеров. Новинка характеризуется вогнутой 34-дюймовой VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 3000:1, встроенной камерой, микрофоном, держателем для внешней камеры, разъемами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 3.0 и многоцветной RGB-подсветкой. Монитор появится в продаже по ориентировочной цене 900 долларов.