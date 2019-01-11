Представлен игровой монитор MSI Optix MPG341CQR

2019-01-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Optix MPG341CQR ; [89]
Компания MSI представила в рамках выставки CES 2019 монитор Optix MPG341CQR, который ориентирован на геймеров и стримеров. Новинка характеризуется вогнутой 34-дюймовой VA-панелью с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 3000:1, встроенной камерой, микрофоном, держателем для внешней камеры, разъемами HDMI и DisplayPort, концентратором USB 3.0 и многоцветной RGB-подсветкой. Монитор появится в продаже по ориентировочной цене 900 долларов.


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