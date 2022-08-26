Представлен игровой монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD27S

AOC и Porsche Design разработали новейший игровой монитор линейки Agon Pro с частотой до 170 Гц.

Porsche Design AOC Agon Pro PD27S представляет собой 27-дюймовый монитор с разрешением 1440p, частотой обновления 165 Гц, с возможностью разгона до 170 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой технологии HDR. Эксклюзивный дизайн PD27S сочетается с высококачественной панелью IPS с 10-битным цветом и охватом 95 % цветовой гаммы DCI-P3 и 99 % цветовой гаммы sRGB. Монитор также сертифицирован DisplayHDR 400.

Монитор AOC Agon Pro PD27S выглядит стильно. Литая алюминиевая подставка с пескоструйной обработкой позволяет регулировать монитор по высоте, наклону, а также в положение портретного режима. Кроме того, на задней панели есть RGB-подсветка. Модель оснащена 4-портовым USB-концентратором для подключения устройств. В мониторе есть двойными динамики мощностью 5 Вт со звуком DTS.

Цена монитора Porsche Design AOC Agon Pro PD27S не объявлена.