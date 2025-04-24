Представлен игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U

Компания Xiaomi объявила о выпуске геймерского монитора Redmi Monitor G Pro 27U, который основан на 27-дюймовой панели с подсветкой Mini LED. Новинка характеризуется 1152 участками локального затемнения, разрешением 3840:2160 точек, пиковой яркостью в 1600 нит, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика GtG в 1 мс, режимом с частотой обновления 320 Гц и разрешением Full HD, 99% покрытием цветовых палитр Adobe RGB и DCI-P3, поддержкой Dolby Vision и HDR, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB Type-A 2.0 и USB Type-A 3.0, а также двумя 5-Вт динамиками. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 370 долларов.

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