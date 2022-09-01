Представлен игровой монитор Samsung Odyssey OLED G8

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Odyssey OLED G8 (G85SB), которая получила изогнутую 34-дюймовую OLED-панель с технологией светодиодов на квантовых точках (Quantum Dot LED). Новинка характеризуется откликом 0,1 мс, кадровой частотой 175 Гц, разрешением 3440:1440 точек, радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 21:9, 99,3% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400 True Black, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, встроенным Smart Hub для доступа к таким приложениям, как Amazon Prime, Netflix, YouTube и пр, поддержкой Samsung Gaming Hub для доступна к Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik и Amazon Luna, интерфейсами Micro HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4 и USB-C, а также двумя 5-Вт динамиками. Монитор появится в продаже до конца года, но его цена пока не раскрывается.

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