Представлен игровой ноутбук Lenovo LOQ 15 на AMD Ryzen 7 250

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью LOQ 15 (15AHP11), которая базируется на 8-ядерном 16-поточном процессоре AMD Ryzen 7 250 (Zen 4) с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5050, RTX 5060 или RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe Gen4 вместимостью до 2 ТБ, 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 165 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью до 300 нит, корпусом в зеленом цвете Surge Green с чёрной клавиатурой и батареей ёмкостью 60 Втч. Цена базовой конфигурации на европейском рынке составила 1590 евро.