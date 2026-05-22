Представлен игровой ноутбук MSI Titan 16 Ryzen Edition 2026 с GeForce RTX 5070 Ti

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Titan 16 Ryzen Edition 2026, которая основана на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen 9 9940HX с тактовой частотой до 5,3 ГГц. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, SSD-накопителем PCIe Gen4 x4 NVMe вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и максимальной яркостью 500 нит, корпусом толщиной 25,85 мм и массой 2,6 кг, системой охлаждения с двумя вентиляторами и пятью тепловыми трубками, общим уровнем энергопотребления до 205 Вт, клавиатурой с RGB-подсветкой, модульной системой быстрого доступа к накопителям и оперативной памяти, стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, батареей ёмкостью 90 Втч и двумя полнофункциональными портами USB4. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 2350 долларов.

