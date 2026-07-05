Представлен игровой ноутбук Mechrevo Yaoshi 18 Pro на Core Ultra 7 251HX

Компания Mechrevo объявила о выпуске новой конфигурации геймерского ноутбука Yaoshi 18 Pro, которая базируется на 18-ядерном чипе Intel Core Ultra 7 251HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 18-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 180 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 500 нит, системой охлаждения с тремя вентиляторами, двумя тепловыми трубками D10 и независимым теплоотводом, корпусом из алюминиево-магниевого сплава толщиной 21,85 мм и массой 2,8 кг, клавиатурой с RGB-подсветку, четырьмя динамиками с сертификацией Nahimic, комплектной 250-Вт зарядкой, портом RJ-45, тремя интерфейсами USB-A, одним разъемом USB-C (10 Гбит/с), портами Thunderbolt 4, Mini DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена ноутбука составляет эквивалент 1620 долларов.