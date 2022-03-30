Представлен игровой смартфон Black Shark 5

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых смартфонов моделью Black Shark 5 Pro, которая оценена в 440, 470 и 520 долларов за версии с 8/256, 12/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Итак, новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4650 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, выдвижными клавишами с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной оболочкой Joy UI 13 на базе ОС Android 12.