Представлен игровой смартфон Black Shark 5

Итак, новинку оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4650 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, выдвижными клавишами с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной оболочкой Joy UI 13 на базе ОС Android 12.