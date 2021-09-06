Представлен игровой смартфон Nubia RedMagic 6S Pro

Китайский бренд Nubia пополнил ассортимент смартфонов игровой моделью Red Magic 6S Pro, которая среди прочего получила топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888+. Новинку оснастили 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, 8, 12, 16 или 18 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120-Вт, новой системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Red Magic 4.5.

Смартфон появится в продаже 9 сентября по цене в 620 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 991 доллар за вариант с 18/512 ГБ и 1080 долларов за специальное издание Battlefield Edition.

Комментарии и отзывы Nubia RedMagic 6S Pro
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