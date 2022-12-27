Представлен игровой смартфон Red Magic 8 Pro

Бренд Nubia пополнил ассортимент игровых смартфонов моделями Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+, которые оценены от 575 и от 745 долларов за версии с 8/128 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Новинки оснастили топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения объемом 2068 мм³, вибромотором для обратной тактильной связи, сенсорными кнопками, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 точек и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп), предустановленной ОС Android 13 с надстройкой Red Magic OS 6.0, батареей ёмкостью 6000 мАч и 80-Вт проводной зарядкой в младшей модели, а также АКБ на 5000 мАч и 165-Вт зарядкой в старшей. Старт розничных продаж в Китае намечен на 28 декабря.