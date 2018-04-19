Представлен игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic

Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic, который может похвастаться алюминиевым корпусом со светодиодной полосой, выделенной кнопкой для перехода в игровой режим и специальной системой охлаждения. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), прошлогодним процессором Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 24-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки, портом USB Type-C, 3,5-м разъёмом для наушников и предустановленной ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой Nubia Red Magic. Версия с 6+64ГБ памяти оценена в 398 долларов, а модель с 8+128 ГБ обойдется в 477 долларов. Старт продаж намечен на 25 апреля 2018 года.