Представлен игровой смартфон iQOO Neo5 ...

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5, который производитель позиционирует как геймерское устройство на базе производительной платформы Snapdragon 870. Новинку также оснастили 6,62-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4400 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, ОС OriginOS и функцией Multi-Turbo 5.0 для повышения производительности. Смартфон появится в продаже 22 марта по цене от 385 долларов.