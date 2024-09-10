Представлен инновационный смартфон Huawei Mate XT Ultimate Design

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов складывающейся втрое моделью Mate XT ULTIMATE DESIGN. Новинку оснастили гибким 10,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2232:3184 точек, 7,9-дюймовым дисплеем в двойном режиме или 6,4-дюймовым в одинарном, корпусом толщиной 3,6 мм в разложенном виде и 12,8 мм в полностью сложенном, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптика с диафрагмой от F1.4 до F4.0 и оптическая стабилизация), 12 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископ с 5,5-кратным приближением и OIS), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 16 ГБ оперативной памяти, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, аккумулятором ёмкостью 5600 мАч и поддержкой спутниковой связи Lingxi Communication и Tiantong. Смартфон появится в продаже на домашнем китайском рынке 20 сентября по цене в 2810, 3090 и 3370 долларов за конфигурации с 256, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

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