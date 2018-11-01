Представлен интерактивный дисплей ViewBoard IFP2710

ViewSonic объявляет о выпуске интерактивного дисплея ViewBoard S IFP2710 для учебных аудиторий. Это решение превращает учебную среду традиционного класса в современное интерактивное пространство для обучения. При проведении лекции в аудитории, или при презентации в зале для конференций, у современных решений отображения информации есть различные недостатки, такие как необходимость поворачиваться спиной к аудитории, тени на экране и недостаточная точность сенсорного ввода. Благодаря интерактивному решению ViewBoard S можно воспользоваться революционным способом преподавания и обучения. Презентация «лицом к аудитории», масштабируемая проекция, точный и эффективный сенсорный интерфейс, простая установка – все это позволяет преподавателям и лекторам комментировать контент, делать заметки или выполнять любые действия на дисплее, одновременно проецируя их на большом экране.

ViewBoard S IFP2710, где S означает Switch (переключение), - это новый подход к образованию. ViewBoard S IFP2710 позволяет переключиться со стандартных уроков и заданий на интерактивные, позволяя преподавателю стоять лицом к аудитории и комментировать слайды или другой контент на экране. Кроме того, это дает ведущему возможность полностью контролировать презентацию и при этом поддерживать взаимодействие и зрительный контакт с аудиторией, вовлекая ее в процесс обучения. ViewSonic предлагает широкий модельный ряд проекторов, способных создать изображение с диагональю более 100 дюймов. В сочетании с интерактивным дисплеем ViewBoard IFP2710 это дает преподавателю возможность представлять информацию и комментировать, находясь непосредственно перед экраном дисплея, без необходимости перемещаться к проецируемому изображению и тем самым препятствовать просмотру.