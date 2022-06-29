Представлен изогнутый 34-дюймовый монитор Philips 34E1C5600HE

Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью 34E1C5600HE, которая получила 34-дюймовую VA-панель с радиусом кривизны 1500R. Новинка характеризуется соотношением сторон 21:9, разрешением 3440:1440 пикселей, временем отклика 4 мс (GtG), контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м2, антибликовым покрытием, 99,25% охватом цветовой палитры NTSC, 123,24% охватом sRGB, 5-Мп веб-камерой с поддержкой Windows Hello, двумя 5-Вт динамиками, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort и возможностью зарядки, поддержкой режима MultiView и подставкой с возможностью регулировки высоты и наклона экрана. Монитор появится в июле по цене в 430 долларов.

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