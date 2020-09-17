Представлен изогнутый монитор EIZO FlexScan EV3895

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью FlexScan EV3895, которая ориентирована на бизнес-сегмент. Новинка характеризуется вогнутой формой, 37,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840:1600 пикселей, соотношением сторон 24:10, углами обзора до 178 градусов, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 94% охватом DCI-P3, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс, портом USB Type-C, четырьмя портами USB 3.1 Gen1 Type-A, сетевым разъёмом RJ-45, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, 3,5-мм разъемом, встроенным KVM-переключателем, стереофоническими динамиками по 1 Вт, регулируемой подставкой и пятилетней гарантией. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.