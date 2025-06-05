Представлен изогнутый монитор LG UltraFine 40WT95UF

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 40WT95UF, которая основана на 39,7-дюймовой изогнутой матрице IPS-Black с разрешением 5120:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, сертификатом VESA DisplayHDR 600, поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium, портом Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 80 Гб/с, интерфейсами HDMI и DisplayPort 2.1, разъемами USB-A и USB-C, сетевым портом Ethernet RJ45, двумя динамиками суммарной мощностью 20 Вт, датчиком освещенности и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.