Представлен изогнутый монитор LG UltraFine 40WT95UF

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 40WT95UF, которая основана на 39,7-дюймовой изогнутой матрице IPS-Black с разрешением 5120:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 120 Гц, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, сертификатом VESA DisplayHDR 600, поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium, портом Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 80 Гб/с, интерфейсами HDMI и DisplayPort 2.1, разъемами USB-A и USB-C, сетевым портом Ethernet RJ45, двумя динамиками суммарной мощностью 20 Вт, датчиком освещенности и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 271QP QD-OLED X24…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 271QP QD-OLED X24, которая получила 26,5…
Монитор Acer Predator X45 оценен в 208 тысяч рублей …
Компания Acer дала старт российским продажам игрового монитора Predator X45, который оценен на 44,5-дюймо…
320-Гц монитор Acer Predator XB323QK V4 оценен в 700 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент игровой моделью Predator XB323QK V4, которая основана на 31,5-дюймово…
Представлена 240-Гц версия монитор Redmi G24…
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии игрового монитора Redmi G24, которая может похвастаться ч…
Игровой монитор Acer Predator Z57 оценен в 280 тысяч рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу геймерский монитор Predator Z57, который основан на 57-дюймовой …
Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G4Z…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G4Z, которая основана на 27-дюймов…
Портативный монитор Acer PD163Q вышел в России …
Компания Acer дала старт российским продажам портативного монитора PD163Q, который оценен в 39 тысяч рубл…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor