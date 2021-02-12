Представлен изогнутый монитор MSI Optix AG321CR

Компания MSI представила изогнутый монитор Optix AG321CR, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), кадровой частотой 165 Гц, 94,55% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120,25% охватом sRGB, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4, а также системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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