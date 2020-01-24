Представлен изогнутый монитор MSI Optix G32C4 с частотой обновления 165 Гц

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Optix G32C4, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу производства Samsung. Новинка характеризуется вогнутостью (1500R), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, разрешением 1920:1080 точек, технологией AMD FreeSync для плавности игрового процесса, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, яркостью 250 кд/м2, типовой контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 95% охватом цветового пространства DCI-P3 и 120% охватом пространства sRGB, системами Anti-Flicker и Less Blue Light, интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя коннекторами HDMI 1.4b. Габариты монитора равны 709,4:509,5:248,9 мм, а масса – 6,4 кг.