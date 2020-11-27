Представлен изогнутый монитор Samsung Odyssey C34G55T

Samsung расширяет линейку мониторов Odyssey G5, представив новую модель Samsung C34G55T.

Samsung C34G55T - 34-дюймовый монитор с кривизной 1000R и соотношением сторон 21: 9, разрешение экрана составляет 3440 х 1440 пикселей, а частота обновления 165 Гц. 8-битная панель имеет коэффициент контрастности 2500: 1 и максимальную яркость 250 кд/м2. Время отклика монитора 1 мс.

Монитор поддерживает технологию FreeSync и HDR10. На задней панели есть порт HDMI, DisplayPort и 3,5 мм аудиоразъем. Кроме того, монитор имеет дополнительные функции по настройке монитора, улучшения изображения и защите глаз пользователя.

Samsung Odyssey C34G55T оценен в 520 евро, поступит монитор в продажу до конца года.
Комментарии и отзывы Samsung Odyssey C34G55T
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