Представлен изогнутый монитор Xiaomi Redmi 30

Xiaomi представила новый изогнутый игровой монитор под своим брендом Redmi. В настоящее время этот 30-дюймовый монитор представлен на сайте JD.com с кривизной 1800R, соотношением сторон 21:9 и разрешением WFHD.

Xiaomi утверждает, что монитор покрывает 126% цветового пространства sRGB и предлагает частоту обновления 200 Гц. Компания заявляет, что монитор поддерживает AMD FreeSync Premium, чтобы свести к минимуму разрывы изображения, а также сертификацию TÜV и SGS для снижения нагрузки на глаза. 30-дюймовый изогнутый монитор Redmi имеет максимальную яркость 300 нит и время отклика 4 мс.

Монитор имеет порт HDMI 2.1, HDMI 1.4, полноразмерный порт DisplayPort 1.2 и разъем 3,5 мм. Изогнутый монитор Redmi 30 дюймов будет доступен для заказа с 8 апреля в Китае по цене 204 доллара. К сожалению, неясно, будет ли Xiaomi выпускать изогнутый монитор Redmi 30 дюймов за пределами Китая.

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