Представлен японский флагманский смартфон Fujitsu Arrows 5G

2020-03-19, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Fujitsu Arrows 5G; [71]
Сегодня на рынке официально был представлен флагманский смартфон японской компании Fujitsu - Arrows 5G. Новинку оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865 (для охлаждения используется испарительная камера) с поддержкой сетей пятого поколения 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4070 мАч, защитой от воды (IP65/68), подэкранным дактилоскопом, 32 Мп селфи-камерой, основной камерой с тремя модулями на 48, 16,3 (ширик) и 13 Мп (телефотомодуль с двукратным оптическим зумом), двойной светодиодной вспышкой и лазерным автофокусом. Из интересных функций, можно выделить функцию Live Auto Zoom, которая позволяет обвести пальцем объект на экране во время съёмки видео, и он автоматически будет приближен, а фон вокруг него размоется. Также есть функция серийной съёмки с ИИ, выбирающим лучший кадр. Продажи данного гаджета будут только в Японии и только у оператора NTT DoCoMo. В наличии будут представлены такие цвета: тёмно-серый и сине-фиолетовый.


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