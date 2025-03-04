Представлен кнопочный телефон HMD 150 Music

Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями HMD 130 Music и 150 Music, которые работают под управлением пользовательской платформы S30+. Новинки оснастили 2,4-дюймовым экраном с разрешением QVGA, одноядерным процессором Unisoc 6531F, батареей ёмкостью 2500 мАч с автономностью в режиме ожидания до 30 дней, MP3-плеером, FM-радио, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти MicroSD, крупными 2-Вт динамиками и кнопками управления воспроизведением. Отличаются телефоны наличием QVGA-камеры в старшей модели и расцветками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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