Представлен кнопочный телефон Nokia 108 4G 2024

Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 108 4G 2024, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 36 долларов. Новинку оснастили 2,4-дюймовым LCD-экраном, модемом сотовых сетей четвертого поколения, поддержкой технологии VoLTE, двумя слотами для SIM-карт, физической клавиатурой, ярким светодиодным фонариком, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумуляторной батареей ёмкостью 1450 мАч и современным интерфейсом USB-C. Информация о выходе телефона в других странах пока не раскрывается.