Представлен кнопочный телефон Panasonic KX-TF400

Компания Panasonic объявила о выпуске кнопочного телефона KX-TF400, который уже доступен на европейском рынке по цене в 50 евро. Новинка получила 2,4-дюймовый цветной TFT-экран с разрешением 240:320 точек, батарею ёмкостью 1000 мАч, камеру разрешением 1,2 Мп, встроенную светодиодную вспышку, карту памяти microSD вместимостью до 32 ГБ, защиту от влаги в соответствии со степенью IP44, корпусом с размерами 131,7:56,2:14,6 мм и массой 110 граммов, модем с поддержкой сотовых сетей 4G LTE, адаптер беспроводной связи Bluetooth, автономность до 200 часов в режиме или до 5 часов в режиме разговора.